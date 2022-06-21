New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,45 artarak 30.323,12 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,62 artışla 3.734,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kazançla 10.974,05 puana çıktı.

ABD'de federal tatil dolayısıyla dün kapalı olan New York borsasında endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi. Devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin yorumlar piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, dün yaptığı açıklamada, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini kaydetmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu verdiği bir röportajda, ekonominin yavaşlamasını beklediğini ancak bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Hükümet tarafında ise enflasyonla mücadeleye yönelik yeni adımlar değerlendirilirken, ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarına karşı yakın zamanda geçici vergi muafiyeti kararı alabileceklerini bildirdi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın ABD Senatosu'nda yapacağı sunum öncesi Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamalar ile ikinci el konut satışları verisinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini kaydetti.