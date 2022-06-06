New York borsası yükselişle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,40 artarak 33.032,04 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artışla 4.134,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 kazançla 12.200,33 puana çıktı.

ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentileri aşmasının ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri, ABD ekonomisinde çarkların hızla dönmeye devam ettiğine işaret ederek resesyon endişelerini yatıştırmasına rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminlerini artırdı.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması ise piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Dünya genelinde enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebilecek gelişmeler yaşanmaya devam ederken analistler, yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title