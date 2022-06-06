New York borsası yükselişle açıldı - Haberler

New York borsası yükselişle açıldı New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,40 artarak 33.032,04 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artışla 4.134,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 kazançla 12.200,33 puana çıktı. ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentileri aşmasının ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi. Geçen hafta açıklanan istihdam verileri, ABD ekonomisinde çarkların hızla dönmeye devam ettiğine işaret ederek resesyon endişelerini yatıştırmasına rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminlerini artırdı. Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması ise piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Dünya genelinde enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebilecek gelişmeler yaşanmaya devam ederken analistler, yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti. AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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