New York borsası yükselişle açıldı - Haberler

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 33.156,31 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artışla 4.149,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 12.176,89 puana çıktı.

Endeksler, devam eden enflasyon ve resesyon endişelerine rağmen haziran ayının ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Piyasalardaki pozitif seyirde, yazılım şirketi Salesforce başta olmak üzere bazı firmaların açıkladığı güçlü bilançolar etkili oldu. Piyasa beklentilerini aşan finansal sonuçlarının ardından Salesforce'un hisseleri yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD'de bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.