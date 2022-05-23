New York borsası yükselişle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artarak 31.395,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 3.919,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 11.396,28 puana çıktı.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle geçen hafta satış baskısının derinleştiği ABD piyasalarında, yeni haftanın açılışında toparlanma görüldü.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.

ABD'de birinci çeyrek büyüme ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere makroekonomik veri akışının da piyasaların odağında olacağı kaydedildi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title