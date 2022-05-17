New York borsası yükselişle açıldı - Haberler

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New York borsası yükselişle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,36 artarak 32.662,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artışla 4.071,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,02 kazançla 11.898,92 puana çıktı.

Artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelere rağmen endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede perakende satışlar da nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

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