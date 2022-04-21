New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,74 artarak 35.421,44 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artışla 4.501,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 13.617,78 puana yükseldi.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, yükseliş eğilimindeki tahvil faizleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Çin'de Kovid-19 salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş gösterdi.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,87'de dengelendi.

Şirketlerin açıklanmaya devam eden ilk çeyrek finansal sonuçları piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD ve Avrupa'da artış eğilimini sürdüren enflasyon karşısında atılacak adımların önemi gittikçe artarken, dikkatler bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenecek panele katılacak Powell ve Lagarde'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Nisan ile biten haftada 184 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 10 puan azalarak 17,6'ya geriledi. Bu dönemde bölgede imalat sanayi büyümesinde yavaşlama olduğunu gösteren endeksin 21 değerini alması öngörülüyordu.