New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,65 artarak 35.137,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.485,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 13.674,68 puana yükseldi.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, yükseliş eğilimindeki ABD'nin tahvil faizleri, Rusya- Ukrayna savaşında şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu belirsizliğe rağmen endeksler yeni günün açılışında yükseliş gösterdi.

ABD'de enflasyonla mücadelede atılacak politika adımlarına yönelik yönlendirmelerle birlikte açıklanmaya başlayan şirket bilançoları piyasaların odağındaki yerini korudu.

Tahvil piyasalarında satış eğilimi güçlenirken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi Mart 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıkmasının ardından yüzde 2,95 seviyelerinde seyretti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,97 seviyelerine kadar yükselmesi sonrası yüzde 2,89 seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD piyasalarında bilanço dönemi yoğunlaşırken, dün açıklanan ilk çeyrek finansal sonuçları sonrası Netflix hisselerinde yaşanan yüzde 30'un üzerindeki düşüş dikkati çekti. Küresel internet televizyon ağı Netflix, abone sayısının 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez azalış gösterdiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonenin kaybedildiğini duyurmuştu.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra açıklanmaya devam edecek olan şirket finansal sonuçlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporun da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından takip edileceği kaydedildi.