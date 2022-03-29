New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,11 artarak 35.342,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 4.624,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kazançla 14.535,07 puana yükseldi.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışının ardından endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Rusya tarafının Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki askeri eylemlerini azaltacağını açıklaması sonrası petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 103 dolar seviyesine gerilerken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 6'lık düşüşle 100 doların altına indi.

Analistler, ABD'de bugün cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesi şubat ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.