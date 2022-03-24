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New York borsası yükselişle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 34.467,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 4.472,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 13.990,92 puana yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklaması ve petrol fiyatlarındaki yükselişle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin izlenmeye devam ettiğini, yüksek enflasyon ortamında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Mart ile biten haftada 187 bine gerileyerek 6 Eylül 1969'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Rusya, Ekonomi, Haberler

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