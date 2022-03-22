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New York borsası yükselişle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artarak 34.703,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 4.478,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 13.888,14 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinin ardından dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Powell, dün yaptığı konuşmada, gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini belirtirken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bırakmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, çatışmalarla birlikte devam eden müzakerelerde iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

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