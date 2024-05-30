Üye Girişi
Haberler

New York Borsası Yılın İlk Çeyreğinde Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde tahminlerin altında büyümesi sonrası New York borsası düşüşle açıldı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybetti. ABD'de açıklanan verilere göre, ekonomi yüzde 1,3 büyüdü ve bu veri öncü tahminlerin altında kaldı.

New York borsası, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde tahminlerin altında büyümesi sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 38.368,35 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 5.259,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 16.878,62 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü. Büyüme verisine ilişkin nisan ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü tahmin edilmişti.

Büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonun tüketici harcamalarının azalmasının bir yansıması olduğunu belirten analistler, ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yazılım şirketi Salesforce'un hisselerinde yaşanan düşüş, piyasalardaki negatif seyirde öne çıktı. Şirketin hisseleri, Salesforce'un finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 20'nin üzerinde düştü.

Kaynak: AA / Ekonomi

Dow Jones New York Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300 31 Mayıs okullar tatil mi? 31 Mayıs Cuma günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı? Ayak başparmak çıkıntısı Bunyon-Halluks Valgus nedir? Bunyon nasıl düzelir?
Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title