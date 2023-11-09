New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalışla 34.112,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 4.382,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artışla 13.650,41 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilmeye devam edilirken pay piyasalarında kapanışta yatay bir seyir izlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamalar öncesinde bankanın diğer yetkililerinden gelen yorumlar faiz oranlarının bir süre yüksek tutulması gerektiğine işaret etti.

Bugün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da dünya genelinde jeopolitik gerilimlerdeki artışın Avrupa ve Çin'de halihazırda zayıf olan büyümeyi daha da kötüleştirebileceğini ve etkilerinin ABD ekonomisinin gidişatını değiştirebileceğini belirtti.

Fed Başkanı Powell ise bugün Araştırma ve İstatistik Bölümünün 100. Yıl Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, para politikası veya ekonomik görünüme ilişkin yorumda bulunmadı.

Tahvil faizlerindeki gerileme de devam ederken, ekim ayı sonunda yüzde 5'in üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5'e indi.

Öte yandan kripto para piyasasında ise kripto para sitesi CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), şirketin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun ayrıntıları konusunda Grayscale ile görüşmelere başladığı bildirildi. SEC, daha önce Grayscale'in Bitcoin ETF başvurusunu reddetmiş ancak temyiz mahkemesi, başvurunun reddedilmesinin hatalı olduğuna hükmetmişti.