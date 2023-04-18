New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalışla 33.976,63 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 4.154,87 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalarak 12.153,41 puana indi.

ABD'de bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında kapanışta yatay bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan bilançolara göre, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 15 arttı.

ABD merkezli kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson'ın bilançosu da şirketin satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,6 artışla 24,7 milyar dolara çıktığını gösterdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişeler de sürerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de yüksek enflasyonu düşürmek için Fed'in büyük ihtimalle bir faiz artışına daha gideceğini belirtti. Ekonominin hala ivme kazandığını ancak enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Bostic, para politikası alanında yapılması gereken daha çok iş olduğunu kaydetti.