New York borsası yatay seyirle kapandı - Haberler

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New York borsası yatay seyirle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 31.261,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artarak 3.901,36 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 azalarak 11.354,62 puana geriledi.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelere rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru yatay bir seyir izledi.

ABD'de yüksek enflasyonist baskılar ile ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişeler gündemdeki yerini korudu.

Yükselen resesyon korkuları, S&P 500 endeksinin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşünün gün içinde yüzde 20'yi görmesiyle hisse senetlerini kısa bir süre için "ayı piyasasına" itti.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yakından takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard bu yıl veya gelecek yıl bir resesyon öngörmediğini belirtti.

Stagflasyonu da bir senaryo olarak görmediğine işaret eden Bullard, enflasyonu kontrol altına almak zorunda olduklarını, bunun için 50 baz puanlık faiz artışının şimdilik iyi bir plan olduğunu aktardı. Bullard, enflasyonun kontrol altına alınması halinde 2023 veya 2024'te faiz oranlarının düşürülebileceğini kaydetti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankasının (PBoC) 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesi, yatırımcılara küresel büyüme endişeleri konusunda geçici bir rahatlama sağladı.

"Ayı piyasası" terimi, yatırımcıların gelecek hakkında karamsar olduğu ve hisse senetlerindeki düşüşlerin devam etmesini beklediği dönemleri tanımlamak için kullanılıyor.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Enflasyon, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Haberler

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