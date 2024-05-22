New York Borsası Yatay Seyirle Başladı
New York borsası güne yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi ve S&P 500 endeksi düşüş yaşarken, Nasdaq endeksi ise yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, Nvidia'nın finansal sonuçlarını bekliyor. ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz indirimine ilişkin uyarıları risk iştahını azalttı. Fed'in toplantı tutanakları ve Nvidia'nın bilançosu piyasalar üzerinde etkili olacak. ABD'de mortgage faiz oranları düşerken, Target'in hisseleri değer kaybetti.
NEW New York borsası güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 39.863,33 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 5.319,28 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 16.839,02 puana yükseldi.
Yatırımcılar, yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın finansal sonuçlarını beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülediğine işaret etti.
Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasının beklendiğini kaydetti.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.
Bugün yayımladığı bilançosunda beklenenden zayıf kazanç ve satışlarda düşüş bildiren ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.