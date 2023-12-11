Haberler ›› Ekonomi ›› New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

11 Aralık 2023 18:12 Güncelleme: 18:14 Abone Ol

ABD Merkez Bankası faiz kararı ve enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde New York borsası yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi artış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise düşüş yaşadı. Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken, enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklık yaratabileceği belirtildi. Macy's hisseleri ise satın alma teklifi haberleriyle değer kazandı.