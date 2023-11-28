New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi 35.332,13 puana ulaştı. Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli hareket ediyor.

NEW New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyirle 35.332,13 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 4.545,55 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 14.224,63 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasına yönelik yol haritasının nasıl şekilleneceğine dair belirsizliklerle temkinli hareket ederken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, Fed yetkililerinin bugünkü açıklamalarında kısıtlayıcı para politikasının süresine ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, Conference Board'un kasım ayı tüketici güveni anketinin de yatırımcılar tarafından beklendiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı.???????