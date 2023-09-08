New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi düşerken, S&P 500 endeksi yatay bir seyir izledi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği endişeleriyle temkinli hareket etti.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 düşerek 34.487,41 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.451,30 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 13.754,71 puana yükseldi.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırabileceğine yönelik endişeleri sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen hizmet sektörüne ilişkin veriler ile haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşle yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade ederek, gelecek hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerinin de beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin'den gelen iPhone yasağı haberleri sonrasında 2 günde yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybeden Apple'ın hisseleri güne yüzde 1 artışla başladı.