New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 35.324,28 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 4.501,57 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 13.897,61 puana yükseldi. Yatırımcılar, yarın ve cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi. Analistler, Moody's'in ABD'deki bazı küçük ve orta büyüklükteki bankaların notunu düşürmesiyle tetiklenen riskten kaçış seansının ardından endekslerin bugün hafif toparlandığını belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu haftaki çoğunlukla güvercin yorumlarına işaret eden analistler, temmuz ayı enflasyon raporunun da Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin önemli ipuçları sağlayacağını söyledi. Öte yandan, pandemi ile birlikte uzaktan çalışmadaki artış ve ardından gelen ekonomik durgunluktan zarar gören WeWork, olası iflası konusunda uyarıda bulundu. Haber sonrasında WeWork'ün hisseleri yüzde 27'ye yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 350 milyon doların altına düştü.