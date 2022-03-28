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New York borsası yatay seyirle açıldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 azalışla 34.767,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.537,81 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 14.193,55 puana çıktı.

Jeopolitik riskler ve para politikasının seyrine ilişkin yönlendirmelerle geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni haftada yoğun makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini belirterek, ABD'de para politikası kararları üzerinde enflasyondan sonra en etkili gösterge olan istihdam raporunun takip edileceğine işaret etti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

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