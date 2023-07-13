New York Borsası Üretici Enflasyonunun Düşmesiyle Yükselişe Geçti

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine inmesi sonrası güne yükselişle başladı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklentilerin altında artış gösterdi. Bu durum, ABD'de enflasyonun düştüğüne dair beklentileri artırarak ABD Merkez Bankası'nın para politikası sıkılaşmasını yakında sonlandıracağına işaret etti.