New York Borsası, Üretici Enflasyonu Beklentilerinin Altında Kalınca Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 45.731,50 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.550,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 21.980,60 puana ulaştı.

ABD'de üretici fiyatları, nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ÜFE verilerinin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÜFE verilerini değerlendirdi.

Ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin dün yaptığı revizyona göre, ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşmişti.

Analistler, geçen haftaki zayıf istihdam verilerinin ardından, dünkü revizyonun da zaten endişe duyulan ekonomik tabloya bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin de yatırımcılarca beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerin Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını söyledi.

Öte yandan, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi sonrasında ABD'de Federal Mahkeme, Trump'un kararının yargılama sonucu netleşene kadar geçici olarak durdurulmasına ve Cook'un görevde kalabileceğine karar verdi.

Kurumsal tarafta da dün bilançosunun açıklayan Oracle'ın hisseleri, bulut işine yönelik güçlü büyüme tahminleri sonrasında yüzde 34 yükselişle güne başladı.