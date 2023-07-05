New York Borsası Tutanklar Sonrası Düştü

New York borsası, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması sonrası düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,38 azalışla 34.288,64 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 4.446,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 13.791,65 puana geriledi. Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin faiz oranının artırılmasından yana olduğunu belirttikleri görüldü.

NEW New York borsası, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 34.288,64 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 4.446,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 13.791,65 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yayımladığı FOMC'nin 13-14 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Söz konusu tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, FOMC'nin haziran ayında faiz oranını sabit tutma yönündeki kararını desteklediğini belirtti.

Fed'in arz ve talebi dengeleme konusunda hala yapması gerekenler olduğunu söyleyen Williams, faiz oranıyla ilgili daha yapılacak işlerin olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutan fabrika siparişleri, mayısta yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.