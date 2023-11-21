New York Borsası Tutanaklar Öncesi Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bugün açıklayacağı son toplantısına ait tutanaklar öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 35.104,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalarak 4.538,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kayıpla 14.217,23 puana indi.

ABD'de bazı büyük perakende şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Bu şirketlerden ev tadilatına yönelik ürünler satan Lowe's, bu yıl satışların yüzde 5 düşeceği tahmininde bulundu. Satış beklentilerini bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize eden şirketin hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Elektronik eşyalar satan perakende zinciri Best Buy'ın da satışların bu yıl yüzde 6 ile yüzde 7,5 arasında düşeceği tahmininde bulunması sonrası hisseleri yüzde 3'e yakın düştü.

Yatırımcılar para politikası görünümünü de değerlendirmeye devam ederken analistler, Fed'in bugün açıklayacağı son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Analistler, bankanın 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklarda para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını ifade etti.

Ayrıca analistler, çip üreticisi Nvidia'nın piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosunun da yatırımcılar tarafından takip edileceğini aktardı.

Öte yandan ABD'de dün gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine geriledi.