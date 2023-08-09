New York Borsası Tüketici Enflasyonu Verilerini Bekliyor

New York borsası, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de geriledi. Analistler, enflasyon raporunun Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları sağlayacağını belirtti. Ayrıca, WeWork'un olası iflası konusunda uyarıda bulunmasıyla şirketin hisseleri değer kaybetti.