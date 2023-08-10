New York Borsası Tüketici Enflasyonu Verileri Sonrası Yükseldi

NEW New York borsası, beklentilerin altında gelen tüketici enflasyonu verileri sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 50 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,15 artışla 35.176,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.468,83 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kazançla 13.737,99 puana yükseldi.

ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda beklentilerin altında gelirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.

Analistler, haziranda yıllık yüzde 3'e gerileyen tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda hızlandığına işaret ederek, baz etkisiyle enflasyonun art arda 12 aylık düşüşünün son bulduğunu belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da 5 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artışla 248 bine yükseldi.

Analistler, tarihsel olarak düşük kalmasına rağmen işsizlik başvurularının, ABD'de yılın başından bu yana görülen sıkı seviyelerden yumuşamaya başladığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) eylülde gerçekleştireceği toplantıya işaret eden analistler, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi ile artan işsizlik maaşı başvurularının Fed'in para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Öte yandan ülkede federal hükümetinin bütçe açığı temmuzda 221 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, TÜFE verilerinin büyük ölçüde beklendiği gibi geldiğine işaret ederek, çekirdek enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Eylüldeki Fed toplantısına kadar birçok verinin daha açıklanacağını dile getiren Daly, faizi sabit bırakmanın konuşulması için enflasyonun yönünün tamamen aşağı doğru olduğunu görmek istediklerini kaydetti.

Daly, henüz faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğunu söyledi.