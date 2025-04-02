Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı'ndan dikkat çeken çağrı: Tazminat tavası açabilirler
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

Kurultaya günler kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için harekete geçildi
Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı ESK Genel Müdürü hayatını kaybetti

New York Borsası, Trump'ın Tarife Açıklamalarına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklı tarifeler öncesinde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi hafif gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazandı. Tarifelerin ekonomik etkileri hakkında belirsizlik sürüyor.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklı tarifeler beklenirken günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 41.989,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.633,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17.449,89 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması bekleniyor.

Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

The Washington Post'un bugün yayımlanan haberinde de Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade etti. Leavitt, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16'ya geriledi.

Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulurken, makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayında 49 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve sektördeki daralmaya işaret etti.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı da şubatta 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.