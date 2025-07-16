New York Borsası, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı Kovmayacağını Açıklamasıyla Yükseldi

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı planlamadığını söylemesi sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,53 artarak 44.254,78 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.263,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 20.730,49 puana çıktı. Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi.

"Trump'ın Powell'ı kovacağı" haberleri sonrasında satış dalgasının yaşandığı pay piyasaları, günü yükselişle kapattı.

ABD basınında Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere Powell'ı görevden alacağını söylediği yönünde haberler yer alırken, Trump ise Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirdi.

Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade eden Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz." diye konuştu.

Trump, Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını belirterek, "Ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

Bazı Cumhuriyetçilerle "Powell'ı kovma konsepti" hakkında konuştuğuna işaret eden Trump, "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu, neredeyse hepsinden "Powell'ı kovması gerektiği" yanıtını aldığını aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylülden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bugünkü verilere ilişkin, "Enflasyon propagandacılarının yanıldığı bir kez daha kanıtlandı." ifadesini kullanarak, tarifelerin enflasyona yol açmadığını savundu.

Analistler, dün yayımlanan tüketici enflasyonu verilerindeki hızlanmanın tarifelerin fiyat artışlarına neden olacağına dair endişeleri artırdığını, bugünkü verilerin ise Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı 0,1 puan artışla yüzde 77,6 oldu.

Öte yandan, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu ekonomik belirsizliğin temkinliliğe neden olduğunu ortaya koydu.

Raporda, ekonomik faaliyetin mayıs sonundan temmuz başına kadar hafif bir artış gösterdiği belirtilerek, "Belirsizliğin yüksek seyrini sürdürmesi, işletmelerin temkinli davranmaya devam etmesine katkıda bulundu." ifadesine yer verildi.

Maliyet baskılarının gelecek aylarda yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarılan raporda, bunun da tüketici fiyatlarının yaz sonundan itibaren daha hızlı artmaya başlaması olasılığını yükselttiği kaydedildi.

Ülkenin büyük bankaları da ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, nisan-haziran döneminde Bank of America'nın net karı yüzde 3, Morgan Stanley'nin net karı yüzde 15 ve Goldman Sachs'ın net karı yüzde 22 artış gösterdi.

Beklentilerden iyi sonuçlar açıklamasına rağmen Bank of America'nın hisseleri yüzde 0,3 ve Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 1,3 gerilerken, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 1 arttı.

Bugün açıkladığı bilançosunda karı beklentileri aşan Johnson & Johnson'ın hisseleri de yüzde 6'dan fazla yükseldi.