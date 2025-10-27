Haberler

New York Borsası, Ticaret Anlaşması İyimserliğiyle Yükselişe Geçti

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlikle haftanın ilk işlem gününde artış gösterdi. Dow Jones ve S&P 500, önemli oranlarda yükselirken, analistler yatırımcıların risk iştahının arttığını belirtti.

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılabileceğine dair iyimserlikle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,67 artarak 47.530,09 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 artışla 6.856,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 23.544,00 puana çıktı.

Piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler artarken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turu sürerken, hafta sonu Malezya, Kamboçya, Tayland ve Vietnam ile ticaret konusunda anlaşmalara varıldığı duyuruldu.

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile perşembe günü Güney Kore'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde iki ülkeden üst düzey yetkililer, ticaret çerçevesini belirlemek üzere bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulama tehdidinin kendisine büyük bir müzakere kozu verdiğini ifade ederek, bunun önüne geçecek önemli bir çerçeveye ulaşıldığını düşündüğünü söyledi.

Bessent, Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini beklediğini de dile getirdi.

Öte yandan Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını bildirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasında bu hafta ticaret anlaşmasına varabileceğine dair iyimserliğin yatırımcıların risk iştahını artırdığını söyledi.

Cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin de beklentilerin altında kaldığına işaret eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yapacağı para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Kurumsal tarafta, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini erteleyebileceğine yönelik beklentiler sonrasında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yaşanan düşüş dikkati çekti. USA Rare Earth'ün hisseleri yüzde 10, Energy Fuels'in hisseleri yüzde 9 ve MP Materials'ın hisseleri yüzde 7 azalışla güne başladı.

Bu hafta, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon'un aralarında olduğu dev şirketlerin açıklayacağı bilançolar da yatırımcıların odağında yer alacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
