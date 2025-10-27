New York Borsası Ticaret Anlaşması İyimserliğiyle Yükseldi

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılabileceğine dair iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,71 artarak 47.544,59 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 artışla 6.875,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,86 kazançla 23.637,46 puana çıktı.

Piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler artarken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turu sürerken, hafta sonu Malezya, Kamboçya, Tayland ve Vietnam ile ticaret konusunda anlaşmalara varıldığı duyuruldu.

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile perşembe günü Güney Kore'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde iki ülkeden üst düzey yetkililer, ticaret çerçevesini belirlemek üzere bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulama tehdidinin kendisine büyük bir müzakere kozu verdiğini ifade ederek, bunun önüne geçecek önemli bir çerçeveye ulaşıldığını düşündüğünü söyledi.

Bessent, Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini beklediğini de dile getirdi.

Öte yandan Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını bildirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasında bu hafta ticaret anlaşmasına varabileceğine dair iyimserliğin yatırımcıların risk iştahını artırdığını söyledi.

Cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin de beklentilerin altında kaldığına işaret eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yapacağı para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Kurumsal tarafta, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini erteleyebileceğine yönelik beklentiler sonrasında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yaşanan düşüş dikkati çekti. Energy Fuels'in hisseleri yaklaşık yüzde 11, USA Rare Earth'ün hisseleri yüzde 8'den fazla ve MP Materials'ın hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca, veri merkezi pazarında Nvidia'ya rakip olacak yapay zeka çipini tanıtan ABD'li çip şirketi Qualcomm'un hisseleri yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı ve yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD), 1 milyar dolarlık işbirliği kapsamında iki yeni nesil süper bilgisayar geliştirileceğini duyurması sonrasında da AMD'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Bu hafta, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon'un aralarında olduğu dev şirketlerin açıklayacağı bilançolar da yatırımcıların odağında yer alacak.