New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükselişe Geçti

Güncelleme:
New York borsası, teknoloji hisselerinin öncülüğünde haftanın ilk işlem gününde yükseliş gösterdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış kaydederek yatırımcıların dikkatini çekti. Ticaret gerilimlerinin azalması ve yapay zeka yatırımlarının artması borsa üzerindeki olumlu etkiyi artırdı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününe teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artarak 47.571,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.874,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kazançla 23.966,47 puana yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi ve yapay zeka talebine ilişkin iyimserlikle teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasaları, kasım ayının ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Şirket haberleri ve bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, şimdiye kadar finansal sonuçlarını açıklayan Microsoft, Meta, Alphabet, Apple ve Amazon gibi "Muhteşem Yedili" şirketlerinin bilançolarının yapay zeka harcamalarındaki artışa işaret etmesi teknoloji hisselerinin performansında etkili oldu.

Analistler, Advanced Micro Devices (AMD) ve Qualcomm gibi yarı iletken şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının da yakından takip edileceğini belirtti.

Ayrıca, Amazon'un, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS) ile OpenAI'ın 38 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurması sonrası hisseleri yüzde 5'e yakın yükseldi.

Microsoft'un veri merkezi işletmecisi IREN ile Nvidia'nın çiplerine erişimi de içeren 9,7 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığının açıklanması sonrası IREN hisseleri yüzde 18'in üzerinde değer kazandı. Microsoft hisseleri de yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Microsoft'un 2026–2029 döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 7,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarında kullanılacak Nvidia çipleri için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat lisansı aldığını açıklaması da hisselerindeki yükselişte belirleyici oldu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de ABD Başkanı Donald Trump'ın dün verdiği bir röportajda şirketin en gelişmiş çiplerinin ABD'li şirketlere ayrılacağını ve diğer ülkelerin bunlara erişemeyeceğini söylemesiyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Hijyen ürünleri üreten Kimberly-Clark da Tylenol'un üreticisi Kenvue'yu yaklaşık 48,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Kimberly-Clark'ın hisseleri yüzde 12'yi aşkın gerilerken, Kenvue'nun hisseleri yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 34'üncü gününe girilirken, ekonomik verilerin açıklanamaması belirsizliği artırmayı sürdürüyor.

Yatırımcılar alternatif göstergeleri yakından izlerken, bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere, çarşamba günü ADP tarafından açıklanacak özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü PMI ile cuma günü açıklanacak tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin yasal olup olmadığıyla ilgili olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nde çarşamba günü yapılacak duruşma da yakından izlenecek.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
