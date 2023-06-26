New York Borsası Teknoloji Hisselerinin Etkisiyle Düştü

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 33.714,71 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalarak 4.328,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kayıpla 13.335,78 puana indi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izlendi.

Analistler daha fazla faiz artırımının ekonomiye etkilerine ilişkin artan endişelerin piyasalardaki negatif seyirde belirleyici olduğunu belirtti.

ABD'de bu hafta başta büyüme olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Fed'in bankalara yönelik stres testinin sonuçlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Öte yandan hafta sonu Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanı sonrası yaşanan gelişmeler de izlenirken Beyaz Saray, Wagner grubunun isyanının sonuçlarının ne olacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'daki durumun dinamik olmaya devam ettiğini kaydetti.