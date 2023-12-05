New York Borsası Tarım Dışı İstihdam Verileri Öncesi Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 36.204,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,54 azalarak 4.569,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 14.185,49 puana indi. ABD'de bu hafta açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin veriler öncesi pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 36.204,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 azalarak 4.569,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 14.185,49 puana indi.

ABD'de bu hafta açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin veriler öncesi pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için ekonomik verileri beklediğini, ülkede bu hafta, başta tarım dışı istihdam olmak üzere iş gücü piyasasına dair açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

İstihdam verileri öncesi yatırımcıların temkinli olduğuna işaret eden analistler, istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri etkileyebileceğini kaydetti.

Yeni haftanın açılışında kripto para birimi Bitcoin ile altın fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Bitcoin'in fiyatı, Fed'in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine ve ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerin artmasıyla Nisan 2022'den bu yana ilk kez 42 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin'deki yükselişin etkisiyle kripto para madenciliği yapan şirketlerden Marathon Digital ve Riot Platforms'un hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri de yüzde 5'in üzerinde yükseliş kaydetti.

Altının ons fiyatı da haftanın ilk işlem gününde 2 bin 152 dolarla rekor seviyesini yenilemesinin ardından 2 bin 48 seviyesinde dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,30 seviyesine kadar çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı. Analistler, fabrika siparişlerindeki azalışın sanayi sektörünün yüksek faiz oranları ile enflasyondan etkilendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.