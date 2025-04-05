New York Borsası Tarihsel Düşüş Yaşadı: ABD-Çin Ticaret Savaşları Derinleşiyor

NEW New York borsası, tarife açıklamaları sonrasında satış dalgasının derinleşmesiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 2 bin 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,5 azalarak 38.314,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 5,97 azalışla 5.074,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,82 kayıpla 15.587,79 puana indi.

Endekslerdeki haftalık düşüş, Dow Jones için yüzde 7,9, S&P 500 için yüzde 9,1 ve Nasdaq için yüzde 10 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından sert satış dalgasına maruz kalan pay piyasaları, misilleme açıklamaları sonrasında haftanın son işlem gününde kayıplarını artırdı.

Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin yanlış oynadı, paniklediler. Bu karşılayamayacakları tek şey." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Vietnam'ın, ABD ile bir anlaşma yapabilmesi halinde tarifeleri yüzde sıfıra indirmek istediğini ifade etti.

Analistler, endekslerdeki düşüşün 2020'den bu yana görülen en yüksek oranlara çıktığına işaret ederek, Çin'in misillemesinin ve küresel ticaret savaşlarına dair korkuların piyasada kayıpları derinleştirdiğini söyledi.

Endekslerdeki iki günlük keskin düşüş 6 trilyon doların üzerinde kayba neden olurken, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD piyasalarından yaklaşık 10 trilyon dolar silindi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Trump, istihdam verilerine dair ise "Harika rakamlar, beklenenden çok daha iyi. Şimdiden işe yarıyor. Sıkı durun, kaybedemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yaklaşık 5 baz puan azalarak yüzde 4'e indi. "Korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise yüzde 50 artışla 45 değerini aşarken, pandemiden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

Tarifelerin beklenenden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu dile getiren Powell, olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu vurguladı.

Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir. Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Trump, Powell'ın konuşmasının hemen öncesinde faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, Fed Başkanı'na faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulunmuştu.