New York Borsası Şirketlerin İyi Sonuçlarıyla Yükseldi

New York borsası, şirketlerin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artarak 34.951,93 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,71 artışla 4.554,98 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,76 kazançla 14.353,64 puana yükseldi. ABD'de şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Morgan Stanley'nin net karı yıllık bazda yüzde 13 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 19 arttı. Beklentilerin üzerinde kazanç bildiren Bank of America'nın hisseleri yüzde 4'ün, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 6'nın üzerinde yükseldi. Analistler, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi ülkenin bazı büyük bankalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) hızlı faiz artırımlarının etkisiyle bilançolarında daha yüksek kar açıklamasının, dirençli ekonomiye işaret ettiğini belirtti. ABD'de perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, sanayi üretimi de aynı dönemde beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.