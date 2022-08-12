Haber : New York borsası "ralli" yaparak kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası "ralli" yaparak kapandı

 - Güncelleme:
New York borsası 'ralli' yaparak kapandı

New York borsası, enflasyondaki yavaşlama sinyallerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü "ralli yaparak" tamamladı.

New York borsası, enflasyondaki yavaşlama sinyallerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,27 artışla 33.761,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 4.280,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,09 kazançla 13.047,19 puana çıktı.

Enflasyonun zirve yapmış olabileceği ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentilerle endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

ABD'de tüketici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında kalması ve üretici enflasyonunun iki yılı aşkın süredir ilk kez düşüş göstermesi, Fed'in para politikası sıkılaşmasında gevşemeye gidebileceğine dair beklentileri beraberinde getirdi.

Temmuzda ithalat fiyatlarında yaşanan azalış da enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceğine dair bir başka işaret olarak yorumlandı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta aylık 3,6 puan artışla 55,1'e çıkarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ayrıca enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 5'e geriledi.

Enflasyondaki yavaşlama sinyallerine karşın Fed yetkililerinin açıklamaları ise bankanın sıkılaşma politikasını değiştirmek için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bugün yaptığı açıklamada, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri New York Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title