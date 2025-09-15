New York Borsası Pozitif Seyirle Haftaya Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı beklenirken haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 45.884,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.615,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 22.348,75 puana ulaştı.

Fed'in bu hafta açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası faiz indirimi beklentileri güçlenirken, Banka'nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yarın başlayacak iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'in ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar için önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ticaret cephesinde, ABD ile Çin heyetlerinin İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin haber akışı takip edilirken, Trump görüşmelerinin "çok iyi" geçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, "ABD ile Çin arasında Avrupa'da düzenlenen büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek bunun ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

Kurumsal tarafta da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin üst yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığının bildirilmesinin ardından yüzde 3,6 yükseldi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 4,3 değer kazanırken, hisselerindeki yükselişle şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

CoreWeave'in hisseleri, Nvidia'dan en az 6,3 milyar dolar değerinde sipariş aldığını açıklamasının ardından yüzde 7,6 yükseldi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise Çin'in şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini belirleyerek başlattığı soruşturmayı derinleştirme kararı almasıyla gün içinde yüzde 1'in üzerinde gerilese de kapanışta yatay bir seyir izledi.