New York Borsası Perakende Satış Verileriyle Düşüşe Geçti

New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verilerinin ardından düşüşle başladı. ABD'de perakende satışlar temmuzda artarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Yüksek borçlanma maliyetleri ve fiyatlara rağmen tüketici harcamalarının dirençli kalması, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği endişelerini artırdı. Çin'den gelen olumsuz haber akışı da endeksler üzerinde baskı oluşturdu. Home Depot'un gelirleri beklentilerin üzerinde geldi.

NEW New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verilerinin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 90 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 35.219,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 4.478,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 kayıpla 13.760,48 puana düştü.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 696,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Analistler, verilerin yüksek borçlanma maliyetleri ve fiyatlara rağmen tüketici harcamalarının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeleri artırdığını söyledi.

Çin Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin küresel piyasalarındaki etkisine değinen analistler, Çin'den gelen olumsuz haber akışının da endeksler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Fed New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta eksi 19 ile beklentilerin altına gerilerken, sektörde daralmaya işaret etti. Buna karşın, gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik aynı dönemde 5,6 artarak 19,9'a yükseldi.

Öte yandan, bugün ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu açıklayan ABD'li perakende devlerinden Home Depot'nun gelirleri, satışlarında yıllık yüzde 2 düşüş bildirmesine rağmen analistlerin beklentilerinin üzerinde geldi. Şirketin hisseleri finansal sonuçlarını yayımlaması sonrasında yüzde 1'e yakın değer kazandı.