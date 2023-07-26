New York Borsası Para Politikası Kararları Öncesi Düşüşle Başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi New York borsası düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Fed'in politika faizini artırması beklenirken, analistler karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olduğunu belirtti. Alphabet ve Microsoft'un finansal sonuçları karışık olurken, Boeing'in hisseleri artış gösterdi.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 90 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,26 azalışla 35.345,99 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşerek 4.558,96 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,15 azalarak 14.123,52 puana geriledi.

Dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed'in bugün politika faizini 25 puan artıracağına kesin gözüyle bakılırken, analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, para politikası karar metni ile Powell'ın açıklamalarının, Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Google ana şirketi Alphabet, dün piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı bilançosunda, beklentilerden daha iyi finansal sonuçlar duyurdu. Bulut biriminin de etkisiyle ikinci çeyrekte geliri artan Alphabet'in hisseleri, yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Microsoft da mali dördüncü çeyrek olarak adlandırdığı nisan-haziran döneminde beklenenden daha güçlü kar ve gelir elde etti. Ancak teknoloji devinin hisseleri, bir sonraki çeyreğe ilişkin zayıf gelir tahmin edilmesi sonrası yaklaşık yüzde 4 düştü.

Bugün ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu yayımlayan Boeing'in hisseleri de ticari uçak teslimatlarında artış bildirmesinin ardından yüzde 6'ya yakın arttı.