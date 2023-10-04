New York Borsası, Özel Sektör İstihdam Verileri Sonrası Yükseldi

NEW New York borsası, beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı verileri sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artarak 33.129,55 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 4.263,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 13.236,01 puana yükseldi.

ABD'de özel sektör istihdam verileri sonrasında hazine tahvil getirileri düşerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler de yüzde 5,9 artarken, üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

Analistler, özel sektör istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasının soğumaya başladığının bir işareti olarak görülebileceğini belirtti.

ABD'de dün yüzde 4,80'i aşarak 16 yılın en yüksek seviyesine yükselen hazine tahvili getirileri ise bugün bir miktar düşüşle yüzde 4,72'ye kadar geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,53 ile Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mortgage başvuruları ise faizlerdeki yükselişin etkisiyle 1996'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD'de sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutan fabrika siparişleri, ağustos ayında yüzde 1,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 0,9 puan azalışla 53,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. S&P Global'in açıkladığı eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi de 50,2'den 50,1'e revize edildi.

Öte yandan, petrol fiyatlarının gerilemesiyle enerji şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı dikkati çekerken, Devon Energy, Marathon Oil, Schlumberger ve APA hisseleri yüzde 5 civarında düştü. ExxonMobil hisseleri yüzde 4'e yakın, Chevron hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti.