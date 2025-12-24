Haberler

New York borsası yatay seyirle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi %0,08 azaldı, S&P 500 yatay seyir izledi ve Nasdaq %0,01 geriledi. ABD ekonomisinin güçlü büyüme verileri paylaşılmasına rağmen piyasalarda sakin bir süreç yaşanıyor. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da beklentilerin altında kaydedildi.

NEW New York borsası, Noel tatili öncesinde güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 48.402,53 puana düştü.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.909,09 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 azalışla 23.559,31 puana geriledi.

Dün ABD ekonomisinin beklenenden güçlü büyüdüğünü gösteren verilerin desteklediği pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Aralık ile biten haftada 10 bin azalarak 214 bine düştü ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, Nike hisseleri, şirketin yönetim kurulunda bağımsız üye olan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un yaklaşık 3 milyon dolarlık hisse satın almasının ardından yüzde 3 değer kazandı.

Nvidia'nın Intel'in 18A çip üretim sürecini test etmeyi durdurduğuna dair haber sonrasında ise Intel'in hisseleri yüzde 2 düştü.

New York borsası, Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanacak, yarın ise işleme kapalı olacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor