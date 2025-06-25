New York Borsası'nda Petrol Fiyatlarının Düşmesi ile Yükseliş

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New York borsası, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sonrası petrol fiyatlarının gerilemesiyle yükseliş gösterdi. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazanarak kapanışta 43.089,02 puana ulaştı. ABD Merkez Bankası'nın para politikası ve enflasyon konusundaki açıklamaları da yatırımcıların ilgisini çekti.

NEW New York borsası, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sonrasında petrol fiyatlarının gerilemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,19 artarak 43.089,02 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artışla 6.092,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 19.912,53 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Sosyal medya hesabından ateşkesin sağlandığına ilişkin açıklama yapan Trump, daha sonra da "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." paylaşımını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından İsrail, İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürerken, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanladı.

Analistler, jeopolitik risklerin azalmasıyla yatırımcıların iyimserliğinin arttığını belirterek, İran ve İsrail arasındaki ateşkesin ne kadar süreceğinin değerlendirileceğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gerilimin yatışmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Trump, Çin'in İran'dan petrol almaya devam edebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na dair sunumunun ilk gününde Kongre'de açıklamalarda bulundu.

Powell, fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı bir enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi bir konumda olduklarını yineledi.

Ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabileceklerini ifade eden Powell, "Tüm tahminciler, çok yakında tarifelerden kaynaklanan önemli bir enflasyonun ortaya çıkmasını bekliyor ve bunu görmezden gelemeyiz. Sadece bekleyelim ve daha fazlasını görelim diyoruz." diye konuştu.

Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin yaz aylarında, haziran ve temmuz verilerinde görülmeye başlanacağını düşündüklerini söyledi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack son dönemde kaydedilen ilerlemeye rağmen Banka'nın enflasyon hedefine ulaşması için hala "katetmesi gereken mesafe" olduğunu dile getirdi.

Hammack, faiz indirimlerini başlatmadan önce politikanın bir süre daha beklemede kalmasının söz konusu olabileceğini belirterek, ekonomide yakın zamanda faiz indirimlerini gerektirecek bir zayıflama görmediğini vurguladı.

New York Fed Başkanı John Williams da para politikasının "ılımlı kısıtlayıcı" duruşunu sürdürmenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için tamamen uygun olduğunu ifade etti.

Williams, tarifeler nedeniyle bu yıl daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon beklediğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in "bekle ve gör" modunda olduğunu belirterek, politika değişikliği yapmadan önce neler olup bittiğinin daha iyi anlanması gerektiğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise haziranda 93'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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