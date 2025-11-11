Haberler

New York Borsası'nda Karışık Seyir: Dow Jones Yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq Düştü

Güncelleme:
New York borsası, günün açılışında karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri düştü. ABD hükümetinin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik piyasalarda risk iştahını artırdı ancak teknoloji şirketlerine yönelik endişeler etkili oldu.

NEW New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 47.384,51 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 6.815,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 23.407,72 puana düştü.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserliğe rağmen pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Senato, yerel saatle pazartesi gecesi 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.

Analistler, federal hükümetin kapalı kalmasının ABD Merkez Bankası (Fed) ve piyasalar için belirsizlik oluşturduğuna işaret ederek, hükümetin açılmasıyla açıklanmaya başlayacak önemli resmi verilerin ekonominin genel durumuna dair daha net bir çerçeve çizilebileceğini kaydetti.

Senatonun kapanmaya son verebilecek tasarıyı onaylamasının piyasalarda risk iştahını yükselttiğini söyleyen analistler, ancak teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıktığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, Japonya merkezli SoftBank Group bugün yayımladığı bilançosunda, Nvidia'daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattığını açıkladı. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri açıklama sonrasında yüzde 2 değer kaybıyla güne başladı.

Meta, Microsoft ve Tesla gibi diğer teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş de piyasalara baskı yaptı.

Öte yandan, geçen ay özel sektör istihdamına ilişkin verileri haftalık olarak da yayımlamaya başlayan ADP Araştırma Enstitüsü, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Analistler bu durumun, iş gücü piyasasının ayın ikinci yarısında istihdam yaratmakta zorlandığını gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Haberler.com
