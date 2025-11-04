Haberler

New York Borsası'nda Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, açılışta Dow Jones endeksinin 300 puanın üzerinde değer kaybetmesiyle güne düşüşle başladı. Yatırımcılar, yapay zeka hisselerine yönelik endişelerin etkisiyle temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,65 azalarak 47.029,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 azalışla 6.780,99 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,48 kayıpla 23.483,01 puana geriledi.

Yapay zeka hisselerinin değerlemelerine yönelik artan endişelerle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Teknoloji şirketlerinin bilançoları yapay zeka yatırımlarının arttığını gösterirken, bu alanda yapılan harcamaların kara dönüp dönmeyeceği konusundaki soru işaretleri yeniden gündeme geldi.

Bu durum, yapay zeka hisselerinde görülen hızlı yükselişin ardından bazı yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasaların önemli bir düzeltme yaşayabileceği uyarısı da temkinli havanın oluşmasında etkili oldu.

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülürken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin, Alphabet ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in, Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayan yapay zeka alanındaki öne çıkan şirketlerden Palantir Technologies'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına ve tahminlerden güçlü bir gelir öngörüsünde bulunmasına rağmen yüzde 9'u aşkın değer kaybetti.

Analistler, yarı iletken şirketlerinden Advanced Micro Devices'ın (AMD) bugün ve Qualcomm'un yarın açıklanacak bilançolarının da yakından takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 35'inci gününe girilirken, bu durum ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olma yolunda ilerliyor.

Bu süreçte kritik ekonomik verilerin açıklanamaması belirsizliği artırırken, yarın ADP tarafından açıklanacak özel sektör istihdam verisi gibi alternatif göstergeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.