New York Borsası'nda Düşüş Devam Ediyor

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,65 azalarak 47.029,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 azalışla 6.780,99 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,48 kayıpla 23.483,01 puana geriledi.

Yapay zeka hisselerinin değerlemelerine yönelik artan endişelerle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Teknoloji şirketlerinin bilançoları yapay zeka yatırımlarının arttığını gösterirken, bu alanda yapılan harcamaların kara dönüp dönmeyeceği konusundaki soru işaretleri yeniden gündeme geldi.

Bu durum, yapay zeka hisselerinde görülen hızlı yükselişin ardından bazı yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasaların önemli bir düzeltme yaşayabileceği uyarısı da temkinli havanın oluşmasında etkili oldu.

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülürken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin, Alphabet ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in, Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayan yapay zeka alanındaki öne çıkan şirketlerden Palantir Technologies'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına ve tahminlerden güçlü bir gelir öngörüsünde bulunmasına rağmen yüzde 9'u aşkın değer kaybetti.

Analistler, yarı iletken şirketlerinden Advanced Micro Devices'ın (AMD) bugün ve Qualcomm'un yarın açıklanacak bilançolarının da yakından takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 35'inci gününe girilirken, bu durum ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olma yolunda ilerliyor.

Bu süreçte kritik ekonomik verilerin açıklanamaması belirsizliği artırırken, yarın ADP tarafından açıklanacak özel sektör istihdam verisi gibi alternatif göstergeler yatırımcıların odağında yer alıyor.