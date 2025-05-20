New York Borsası'nda Düşüş Devam Ediyor

New York Borsası'nda Düşüş Devam Ediyor
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New York Borsası, ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerle güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 yüzde 0,25 ve Nasdaq yüzde 0,37 azalış gösterdi. Yatırımcılar, şirket bilançolarına ve Fed yetkililerinin açıklamalarına odaklandı.

New York Borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 42.762,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 5.948,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalarak 19.144,68 puana indi.

ABD'nin ekonomik ve mali görünümü yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Makroekonomik veri takviminin sakin olması dolayısıyla piyasalarda dikkatler şirketlerin bilançolarına yönelirken, ABD'de yapı malzemeleri satan büyük perakende şirketlerinden Home Depot finansal sonuçlarını açıkladı.

Home Depot net satışlarının üç aylık dönemde yıllık yüzde 9,4 artışla 39,9 milyar dolara çıktığını bildirirken, yıllık satış beklentisini korudu.

Ayrıca Home Depot Mali İşler Direktörü Richard McPhail, şirketin tarifeler nedeniyle fiyatları artırmayı planlamadığını bildirdi.

Home Depot'nun hisseleri finansal sonuçlarını açıklamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Dün New York Fed Başkanı John Williams ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in açıklamaları kısa vadede faiz indirimlerinin olası olmadığının sinyalini vermişti.

Analistler, tarifelerin ekonomiye ve para politikasına olası etkilerini değerlendirmek için yatırımcıların bugün açıklamalarda bulunması beklenen diğer Fed yetkililerinin yorumlarını beklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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