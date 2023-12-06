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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

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ABD'de iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden veriler sonrası New York borsası karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalarak 36.124,56 puana düşerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 4.567,18 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 artışla 14.229,91 puana çıktı. ABD'de açık iş sayısının en düşük seviyeye inmesi, yüksek faiz oranlarının iş gücü talebini azalttığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

New York borsası, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden veriler sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalarak 36.124,56 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 4.567,18 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artışla 14.229,91 puana çıktı.

ABD'de açık iş sayısının 2021'den bu yana en düşük seviyesine inmesi sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de açık iş sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 617 bin azalarak 8 milyon 733 bine geriledi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısı, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, açık iş sayısındaki azalışın yüksek faiz oranlarının iş gücü talebini azalttığının bir göstergesi olduğunu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını sıkılaştırma döngüsünde sona geldiğine dair beklentileri desteklediğini belirtti.

İş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 11 baz puan düşüşle yüzde 4,16'ya kadar geriledi.

Ayrıca ABD'de hizmet sektörüne ilişkin bugün açıklanan veriler ise sektörün dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda aylık bazda 0,9 puan artışla 52,7'ye çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global'in açıkladığı kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi de 50,8 ile 4 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini korudu.

Öte yandan kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerle Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini gördü.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak özel sektör istihdamına ilişkin verilerin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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