New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,47 artışla 35.950,89 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 düştü. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayabileceği beklentileri pay piyasalarında karışık bir seyire neden oldu. Salesforce'un hisselerinde gerçekleşen artış, Dow Jones endeksinin pozitif seyrinde etkili oldu. Kişisel tüketim harcamaları ve işsizlik maaşı başvurularıyla ilgili veriler de açıklandı.

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,47 artışla 35.950,89 puana çıktı. Kasım ayını yaklaşık yüzde 9 kazançla kapatan endeks, üç ay aradan sonra tekrar aylık bazda yükselmiş oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 4.567,80 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 14.226,22 puana düştü.

Ülkede açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Beklenenden iyi kazanç ve gelir bildiren bulut yazılım şirketi Salesforce'un hisselerinde gerçekleşen yüzde 10'a yakın artış, Dow Jones endeksinin pozitif seyrinde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ekimde yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini, bunun da Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine dair beklentileri daha da güçlendirebileceğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 218 bine yükseldi. Söz konusu veri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 86 bin kişi artarak 1 milyon 927 bin oldu ve Kasım 2021'den bu zamana kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi ise ekimde yüzde 1,5 azalarak 2001'den sonraki en düşük seviyesini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, son enflasyon verilerinin cesaret verici olduğunu ancak erken zafer ilan edilmemesi gerektiğini belirtti.

Faiz oranlarını tekrar artırmaya veya uygunsa sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığını söylemeye hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Daly, acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Daly, Fed'in faiz artırmayı bitirip bitirmediğini bilmek için henüz erken olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams da para politikasını bir süre kısıtlayıcı tutmanın uygun olacağını, Fed'in faiz oranı hedefinde zirvede veya zirveye yakın olduğunu kaydetti.

Enflasyon baskısı devam ederse Fed'in yeniden faiz artırımına gidebileceğine işaret eden Williams, enflasyonun 2025'te yüzde 2'ye yaklaşacağını söyledi.

Öte yandan, teknoloji hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Uzun zamandır beklenen Cybertruck'ın ilk teslimatları için ABD'nin Texas eyaletindeki fabrikasında etkinlik düzenleyen Tesla'nın hisseleri, yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

İşlem gününü, Nvidia hisseleri yüzde 3, Alphabet hisseleri yüzde 2 ve Meta hisseleri yüzde 1,5 kayıpla tamamladı.