New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, ABD'de açıklanan veriler ve şirket bilançoları sonrasında karışık bir seyir izledi. İşsizlik maaşı başvurularının yükselmesi ve Cisco Systems ile Walmart hisselerindeki düşüşler dikkat çekti. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edildi.

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti ve 34.945,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.508,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kazançla 14.113,67 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan veriler ile şirket bilançoları sonrasında pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 231 bin ile 3 ayın en yüksek seviyesine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 milyon 865 bin ile iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

Analistler, verilerin son dönemde iş gücü piyasasındaki yumuşama sinyalleriyle uyumlu olduğunu belirterek, bu hafta enflasyonun da yavaşlama işaretleri gösterdiğini anımsattı.

Öte yandan, ağ, bulut ve siber güvenlik çözümleri sunan şirket Cisco Systems'in hisselerinin, bilançosundaki zayıf yönlendirmeler sonrasında yaklaşık yüzde 10 düşmesi dikkati çekti.

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri de yıl genelindeki kazanç tahminini düşürmesinin ardından yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun sürekli olarak düşürülmesi ve güçlü bir iş gücü piyasası ile ekonomide yumuşak bir inişin mümkün olduğuna inandığını ancak bunun garanti olmadığını söyledi.

Cook, Fed'in faiz artışları ve bilanço ayarlamaları gibi eylemlerinin hem toplam talebi sınırlayarak hem de uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde sabit tutarak enflasyondaki düşüşe katkıda bulunduğunu ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğine dair daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD ekonomisi için resesyon tahmin etmediğini dile getirdi.

Para politikasına yönelik konunun faiz oranını düşürmek olmadığını belirten Mester, meselenin kısıtlayıcı bir duruşta ne kadar süre kalınacağı ile ilgili olduğunu vurguladı.