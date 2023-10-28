New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

ABD'de şirket bilançoları ve makroekonomik veriler takip edilirken, New York borsası haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi değer kaybederken, S&P 500 endeksi geriledi ve Nasdaq endeksi ise artış gösterdi. Şirketlerin finansal sonuçlarına göre Amazon ve Intel'in hisseleri yükselirken, Ford, ExxonMobil ve Chevron'un hisseleri değer kaybetti. JPMorgan Chase'in hisseleri ise CEO Jamie Dimon ve ailesinin hisselerini satma haberinin ardından düştü.

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 32.417,59 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalışla 4.117,37 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 artarak 12.643,01 puana çıktı.

???????ABD'de şirket bilançoları ve makroekonomik veriler takip edilirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün kapanışında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artarken, gelirler yüzde 0,3 ile beklenenden az artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ekimde yukarı yönlü revize edilerek 63,8 oldu.

Yatırımcılar, şirket bilançolarını da değerlendirmeye devam ederken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Mikroçip üreticilerinden Intel'in hisseleri de şirketin üçüncü çeyrek gelirinin yüzde 8'lik düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 9'un üzerinde yükseldi.

ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri ise dün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması ve şirketin otomotiv işçilerinin grevi nedeniyle tüm yıla ilişkin tahminlerini geri çekmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ile Chevron'un hisseleri de şirketlerin üçüncü çeyrekte yıllık bazda karlarında yaşanan düşüş sonrası sırasıyla yüzde 2'ye ve yüzde 7'ye yakın düştü.

Ayrıca JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon ve ailesinin 2024'ten itibaren bankadaki 1 milyon hissesini satacağının bildirilmesinin ardından bankanın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.