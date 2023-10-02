New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise artış gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını yüksek tutmasını beklerken, imalat sektöründeki daralmanın yavaşladığını gösteren veriler memnuniyetle karşılandı.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 70 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,22 azalışla 33.433,35 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artarak 4.288,39 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kazançla 13.307,77 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 49 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global'in açıkladığı eylül ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verisi ise 48,9'dan 49,8'e revize edildi.

Ülkede inşaat harcamaları da ağustosta yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti.

ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,7'ye çıktı.

Analistler, yatırımcıların imalat sektöründeki daralmanın keskin bir şekilde yavaşladığını ve fiyat baskılarının hafiflediğini gösteren ISM imalat PMI verisini memnuniyetle karşıladığını, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD'de hafta sonu, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının geçtiğini hatırlatan analistler, hükümetin kapanmasının önüne geçilmesinin anlık bir rahatlamaya neden olsa da borsa üzerindeki baskının devam ettiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Pensilvanya'da toplum ve iş dünyası liderleriyle yaptığı toplantıda, Fed'in "sağlıklı" bir ekonomiye odaklandığını söyledi.

Powell, ekonominin hala salgının neden olduğu sorunlarla uğraştığına işaret ederek, hedeflerinin sürdürülebilir ve güçlü bir iş gücü piyasasını sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, muhtemelen faizlerin daha da yükseltilmesi ve bir süre daha kısıtlayıcı düzeyde tutulmasının uygun olacağını belirtti.

Bowman, mevcut para politikası kısıtlamaları göz önüne alındığında, enflasyondaki ilerlemenin yavaş olmasını beklediğini anlattı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da Powell'ın faiz oranları konusunda dikkatli ilerlenmesi gerektiği değerlendirmesine katıldığını dile getirdi.

En önemli sorunun bu yıl ek faiz artışına ihtiyaç olup olmaması değil, faiz oranlarının ne kadar süre yeterince kısıtlayıcı bir seviyede tutulması gerektiği olduğunu savunan Barr, bunun biraz zaman alacağını düşündüğünü kaydetti.

Barr, "yumuşak iniş" ihtimalini eskisinden daha yüksek gördüğünü vurguladı.